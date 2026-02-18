Novara e Scandicci si affrontano oggi in tv per i playoff della Champions League di volley femminile, dopo che entrambe hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto. La partita si gioca nel contesto di una serie di incontri decisivi per qualificarsi ai quarti di finale, con gli appassionati che possono seguirla in diretta streaming o in televisione alle ore stabilite. La sfida rappresenta un momento importante per il volley italiano, con le due formazioni pronte a dare il massimo in campo.

Sarà derby italiano nei playoff della Champions League 2025-2026 di volley femminile: Novara e Scandicci, dopo aver concluso la prima fase a gironi al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti, si sfideranno nel doppio incontro che mette in palio i quarti di finale. Il match d’andata si giocherà oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 18.00, in Piemonte: al PalaIgor le padrone di casa dovranno provare a sovvertire il pronostico che le vede sfavorite, mentre le toscane proveranno a guadagnare margine in vista del ritorno casalingo. La partita Novara-Scandicci, playoff d’andata della Champions League di volley femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Novara-Scandicci oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

