Dove vedere in tv Olympiakos-Milano Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Per seguire Olympiakos-Milano, valida per la Champions League femminile 2026, ecco orario, programma e opzioni di streaming. La partita si disputa nella quinta giornata del girone C, con la trasferta della Numia Milano in Grecia contro l’Olympiacos Piraeus. Informazioni aggiornate per guardare l’incontro in diretta TV o online, garantendo una visione accurata e senza interruzioni.

Trasferta greca nella quinta giornata del girone C di Champions League femminile per la Numia Milano che sarà di scena sul campo dell’ Olympiacos Piraeus. le milanesi non possono permettersi distrazioni nella rincorsa al primo posto. Il confronto si gioca a distanza di due mesi dalla gara di Monza, dove Milano si era imposta con un netto 3-0, facendo emergere sin da subito una maggiore profondità di roster e continuità di rendimento rispetto alla formazione greca. Da allora, però, il percorso dell’Olympiacos ha offerto indicazioni contrastanti: pesanti le due sconfitte contro l’Eczacibasi, ma altrettanto significativo il 3-2 interno proprio sulle turche, uno dei risultati più rilevanti dell’intera fase a gironi, che ha certificato la crescita del gruppo nella gestione dei momenti di pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

