Bologna, 3 dicembre 2025 – “Le cose sono molto più complicate e articolate ” di come, in questi giorni, sono state dipinte nella polemica politica che ha coinvolto l’ Università di Bologna. Parola di Luca Guidetti, direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Alma Mater, che ha chiuso la porta in faccia ai cadetti dell’Accademia militare di Modena, rifiutando la proposta del generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito, che aveva avanzato la richiesta di un corso di laurea per una quindicina di giovani ufficiali. Corso di laurea negato all’Esercito, presidio e manifestazioni annunciati dai collettivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il retroscena del 'no' ai militari all'università di Bologna? È arrivato dai professori