Cesc Fabregas ha commentato la situazione in classifica, sottolineando la sua serenità nel monitorare i risultati e le ambizioni della squadra. Ha inoltre precisato che, al momento, non c’è una competizione diretta con la Juventus. Le sue parole riflettono una visione equilibrata e concentrata sugli obiettivi, senza inutili pressioni, evidenziando la volontà di proseguire con determinazione nel percorso intrapreso.

. Le parole del tecnico. Dopo il travolgente 6-0 rifilato al Torino, Cesc Fabregas si è presentato ai microfoni di DAZN con il consueto equilibrio che lo contraddistingue, nonostante il Como stia riscrivendo la propria storia in Serie A posizionandosi a soli due punti dal quarto posto. Il tecnico spagnolo ha voluto riportare tutti con i piedi per terra, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano rispetto ai sogni di gloria immediati. Un percorso di crescita continua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas: «Nessuna fatica a guardare la classifica, sappiamo dove vogliamo arrivare. Ma non siamo in lotta con la Juventus»

Fabregas: «Fatica a guardare la classifica chi non ha le idee chiare, io sono tranquillo e vogliamo lo stesso obiettivo»Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato la vittoria per 6-0 contro il Torino.

Como, Fabregas: «Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. I ragazzi sono stati bravi. Nico Paz? Ha mentalità top»Dopo la convincente vittoria contro il Torino, Cesc Fabregas ha commentato il momento del Como, sottolineando l’importanza della consapevolezza della propria identità e il buon atteggiamento dei giovani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Como, Fabregas: Non faccio fatica a non guardare la classifica, abbiamo le idee chiare e sappiamo dove vogliamo andareIl tecnico del Como Cesc Fabregas commenta così a DAZN la largsa vittoria contro il Torino: Mister, è arrivata la vittoria più importante della storia della Serie A del ... tuttojuve.com

Fabregas: «Fatica a guardare la classifica chi non ha le idee chiare, io sono tranquillo e vogliamo lo stesso obiettivo»Le parole di Cesc Fabregas dopo la vittoria 6-0 del Como contro il Torino; lariani ora quinti, a -2 punti dal quarto posto. ilnapolista.it

5 gol all'andata e 6 al ritorno. Il Como ha rifilato 11 gol al Torino in sole due partite. La squadra di Cesc Fabregas non ha nessuna intenzione di fermarsi e lo dimostra con una gran prova di forza. P.S. Qualcuno presti un dito a Cesc Fabregas #Como #Como - facebook.com facebook

De Zerbi: “Non capisco gli attacchi a Fabregas. Quando parla non mi sembra manchi di rispetto a nessuno o faccia il fenomeno”. La verità è che Fabregas dà fastidio perché ha un grosso difetto: parla di calcio. x.com