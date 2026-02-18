L'influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto nel 2024 il marito a processo per tentato omicidio

Nel 2024, Siu, influencer nota sui social, è stata trovata in casa con un foro nel petto, un episodio che ha fatto scattare l’arresto del marito, Jonathan Maldonato. La donna ha riferito di aver subito violenze e minacce prima dell’incidente. Il 18 giugno, l'uomo finirà sotto processo con accuse di tentato omicidio e maltrattamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti follower, preoccupati per la sicurezza di Siu e interessati agli sviluppi del caso. La sua testimonianza sarà determinante nel procedimento giudiziario.