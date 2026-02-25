Donna decapitata i retroscena dell’indagine Il delirio omicida di Issam | Allah perdonerà anche me

Un uomo ha ucciso una donna decapitarla, motivato dalla convinzione di liberarla da uno

Firenze, 25 febbraio 2026 – Ripeteva in arabo i versi del Corano mentre la uccideva, urlando che doveva liberarla dallo “spirito maligno“ che si era impossessato del suo corpo. Fanatismo e delirio più forti dei “basta“ sentiti urlare in italiano e in inglese dalla donna, che non è riuscita a sfuggire all’esecuzione, avvenuta con ogni probabilità intorno alle sei di martedì 17 febbraio, 24 ore prima del rinvenimento del corpo. L’assassino ricoverato all’ospedale di Torregalli. Particolari agghiaccianti del delitto avvenuto all’ex Cnr di Scandicci emergono dalle pagine dell’ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari, Roberta Di Maria, ha disposto il carcere nei confronti del marocchino Issam Chlih. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Portato a Sollicciano e poi di nuovo in ospedale. Donna decapitata, Issam Chlih fuori controllo: l’udienza senza di luiIssam Chlih ha causato scompiglio portando una donna decapitata a Sollicciano e poi di nuovo in ospedale.

Il casolare dell'orrore, la donna decapitata, il giallo del corpo. I retroscenaIl casolare dell’orrore, dove è stata trovata decapitata una donna, ha attirato l’attenzione di tutti.

