Portato a Sollicciano e poi di nuovo in ospedale Donna decapitata Issam Chlih fuori controllo | l’udienza senza di lui

Issam Chlih ha causato scompiglio portando una donna decapitata a Sollicciano e poi di nuovo in ospedale. La vittima, trovata senza vita nell’area del Cnr di Scandicci, aveva avuto un confronto con l’uomo prima dell’accaduto. La sua condotta aggressiva ha impedito la partecipazione all’udienza di convalida del fermo. La situazione resta tesa mentre si cerca di fare chiarezza sui motivi dell’episodio. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli inquirenti.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Era stato dimesso e condotto a Sollicciano, dove avrebbe dovuto presenziare all’udienza di convalida del fermo per il delitto di Silke Sauer, la donna tedesca trovata morta decapitata nell’area del Cnr di Scandicci. Ma per Issam Chlih, 30 anni, marocchino, è stato necessario un nuovo ricovero nella struttura ospedaliera. L’uomo, una volta in carcere, ha nuovamente dato in escandescenze, costringendo gli operatori a riportarlo in ospedale. Le dimissioni dall’ospedale. Chlih era stato dimesso stamani, 23 febbraio, dall'ospedale San Giovanni di Dio e portato nel carcere fiorentino di Sollicciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

