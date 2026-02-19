Il casolare dell' orrore la donna decapitata il giallo del corpo I retroscena

Il casolare dell’orrore, dove è stata trovata decapitata una donna, ha attirato l’attenzione di tutti. La causa resta ancora sconosciuta, ma le forze dell’ordine stanno indagando sul motivo dietro a questo brutale ritrovamento. Intorno, un nastro bianco e rosso delimita l’area, mentre gli studenti delle scuole vicine osservano incuriositi. Auto dei carabinieri e vetture di servizio bloccano l’accesso, creando un’atmosfera di mistero. La scena ha lasciato tutti con il fiato sospeso e molte domande senza risposta.

Cosa è successo alla casa colonica del futuro parco della biodiversità? Chi era la vittima di 44 anni? Chi ha dato l'allarme? Cosa sappiamo del brutale assassinio di Scandicci Un rettangolo bordato da nastro a bande bianche e rosse. Gli studenti del Mita e quelli del Russell Newton affacciati dagli istituti dirimpettai chiedono incuriositi cosa sia successo accanto a quel casolare davanti al quale si sono accodate auto civetta dei carabinieri e vetture di ordinanza della polizia locale. Il furto nella collina delle ville, 2 spari in aria, la fuga e la tragedia. Così un uomo è morto dissanguato Il "Diavolo", sesso, manipolazioni e violenza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Orrore a Scandicci, trovato il corpo di una donna decapitata nell’ex area CnrIl corpo decapitato di una donna è stato trovato oggi pomeriggio nell’ex area Cnr di Scandicci, causando shock tra i residenti. Un cadavere di una donna decapitata nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: è gialloIl corpo decapitato di una donna è stato trovato questa mattina nell’area dell’ex Cnr a Scandicci, causando grande scalpore tra i residenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La casolare dell'orrore, la donna decapitata, il giallo del corpo. I retroscena; Il cadavere di una donna decapitata trovato a Scandicci; Orrore a Scandicci, trovati i resti di una donna decapitata nell’ex sede del Cnr; Donna morta decapitata, torna l'incubo a 45 anni dal Mostro di Scandicci. Chi è la vittima: cosa sappiamo. Il casolare dell'orrore, la donna decapitata, il giallo del corpo. I retroscenaCosa è successo alla casa colonica del futuro parco della biodiversità? Chi era la vittima di 44 anni? Chi ha dato l'allarme? Cosa sappiamo del brutale assassinio di Scandicci ... firenzetoday.it Orrore a Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna: indagini in corsoOrrore a Scandicci, in provincia di Firenze, dove è stato ritrovato, nell’ex area Cnr, il cadavere decapitato di una donna, di cui ancora non si conosce l’identità. Indagini in corso. Orrore a Firenze ... notizie.it La scoperta risale alla tarda mattina di mercoledì 18 febbraio, ai piedi di un casolare in disuso che insieme ai terreni intorno è di proprietà del Comune di Scandicci facebook Il lugubre ritrovamento in un parco, vicino ad un casolare murato. Ancora ignota l'identità del corpo, le indagini seguono anche la pista dell'omicidio x.com