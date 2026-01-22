Nuovi appuntamenti di Nati per leggere del mese di gennaio alla Biblioteca Città di Arezzo
A gennaio, la Biblioteca Città di Arezzo ospita nuovi incontri di Nati per leggere, dedicati alla promozione della lettura tra i più giovani. Gli appuntamenti, programmati nel mese, offrono momenti di incontro e scoperta per bambini e famiglie, contribuendo a stimolare l’amore per i libri in modo semplice e coinvolgente. Un’occasione per condividere esperienze di lettura in un ambiente accogliente e sereno.
Arezzo, 22 gennaio 2026 – . Martedì 27 gennaio alle 17 appuntamento con Di storia in storia i bambini crescono. Incontro rivolto ai bambini di 4-5 anni e ai loro genitori. Mercoledì 28 gennaio alle ore 17 Una storia al giorno. Incontro rivolto ai bambini di 2-3 anni e ai loro genitori. Giovedì 29 gennaio alle ore 17 Canta, parla e racconta. Incontro rivolto ai bambini?-?? mesi e ai loro genitori. Iniziative a cura di operatori volontari Nati per leggere. Attività gratuita con prneotazone obbligatoria: Sezione Ragazzi Biblioteca Città di Arezzo Via dei Pileati, 12 sezioneragazzi@bibliotecaarezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
