Nuovi appuntamenti di Nati per leggere del mese di gennaio alla Biblioteca Città di Arezzo

A gennaio, la Biblioteca Città di Arezzo ospita nuovi incontri di Nati per leggere, dedicati alla promozione della lettura tra i più giovani. Gli appuntamenti, programmati nel mese, offrono momenti di incontro e scoperta per bambini e famiglie, contribuendo a stimolare l’amore per i libri in modo semplice e coinvolgente. Un’occasione per condividere esperienze di lettura in un ambiente accogliente e sereno.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – . Martedì 27 gennaio alle 17 appuntamento con Di storia in storia i bambini crescono. Incontro rivolto ai bambini di 4-5 anni e ai loro genitori. Mercoledì 28 gennaio alle ore 17 Una storia al giorno. Incontro rivolto ai bambini di 2-3 anni e ai loro genitori. Giovedì 29 gennaio alle ore 17 Canta, parla e racconta. Incontro rivolto ai bambini?-?? mesi e ai loro genitori. Iniziative a cura di operatori volontari Nati per leggere. Attività gratuita con prneotazone obbligatoria: Sezione Ragazzi Biblioteca Città di Arezzo Via dei Pileati, 12 sezioneragazzi@bibliotecaarezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi appuntamenti di Nati per leggere del mese di gennaio alla Biblioteca Città di Arezzo Tanti appuntamenti nel mese di gennaio con la Biblioteca Ginestra di MontevarchiA gennaio, la Biblioteca Ginestra di Montevarchi propone un ricco calendario di eventi e iniziative rivolti alla comunità. ’Nati per leggere’ approda in bibliotecaLa biblioteca comunale di Lerici si unisce al “Programma Nazionale Nati per Leggere”, un’iniziativa dedicata a incoraggiare la lettura in famiglia fin dai primi anni di vita. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Nuovi appuntamenti di Nati per leggere del mese di gennaio alla Biblioteca Città di Arezzo; Sala Ragazzi: gli appuntamenti da gennaio a marzo; Cartoline dalla Biblioteca - gennaio-febbraio 2026; Coccole a bassa voce. Arte e cultura senza barriere: dal 31 gennaio riparte il calendario di visite guidate in Lingua dei Segni Italiana, nuovi appuntamenti gratuiti dedicati a sordi e ipoudenti Con l’inizio del 2026, grazie all’impegno del Comune di Firenze e della Città Metropolita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.