Don Luigi Merola a Saronno | educare i giovani alla legalità

Don Luigi Merola, sacerdote anti camorra, è intervenuto ieri sera a Saronno in un incontro pubblico, parlando di giovani e di educazione alla legalità. L’appuntamento era nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di piazza Libertò, a Saronno. Don Luigi Merola è un sacerdote noto per il suo impegno contro la camorra e per la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Don Luigi Merola a Saronno: educare i giovani alla legalità

Approfondisci con queste news

Bravo don Luigi Merola alla GIORNATA ANTICAMORRA nel Palazzetto dello Sport di Monteruscello. EVVIVA la cultura antimafia #catellomaresca #unica #unionenazionaleantimafia #camorra #mafia #antimafia #legalità #giustizia #giovani #giovanissimi - facebook.com Vai su Facebook

Don Luigi Merola a Saronno: educare i giovani alla legalità - Don Luigi Merola, sacerdote anti camorra, è intervenuto ieri sera a Saronno in un incontro pubblico, parlando di giovani e di educazione alla legalità. Scrive ilnotiziario.net

Don Luigi Merola, il parroco anticamorra, arriva a Saronno - Saronno si prepara ad accogliere Don Luigi Merola, noto sacerdote impegnato nella lotta alla camorra e consulente della Commissione Antimafia, che sarà in ... Segnala ilnotiziario.net

Don Luigi Merola: auto distrutta nella notte/ “Mi hanno sfondato i finestrini e rubato un lampeggiante” - Don Luigi Merola ha raccontato l'aggressione subita nella nottata, quando alcuni ignoti hanno sfondato i finestrini della sua auto di servizio e rubato il lampeggiante della polizia La diretta odierna ... Si legge su ilsussidiario.net

"Ignoranza male assoluto" Don Luigi Merola racconta la lotta contro la camorra - I criminali intercettati nel 2004 dicevano: "Lo facciamo fuori sull’altare". Da ilgiorno.it

Don Luigi Merola “Camorra si vince assieme”/ “Sequestrato ad un boss un leone che faceva da guardia” - Storie Italiane è tornato sul cado di Don Luigi Merola, prete che vive sotto scorta da 20 anni dopo che denunciò un omicidio della camorra. Da ilsussidiario.net

Torna il Celebration Summer Party,per sostenere don Luigi Merola - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre mille persone, torna il "Celebration Summer Party", l'evento di raccolta fondi che unisce divertimento e solidarietà: ... Si legge su ansa.it