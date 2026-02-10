Terni fiera di San Valentino | tutte le limitazioni alla circolazione stradale e pedonale ORDINANZA

Questa mattina il Comune di Terni ha firmato un’ordinanza che mette in campo restrizioni alla circolazione stradale e pedonale in vista della Fiera di San Valentino. Il provvedimento sarà attivo da sabato 14 febbraio, giorno della manifestazione, e rimarrà in vigore per tutta la durata dell’evento. Le autorità hanno deciso di limitare l’accesso e di regolamentare il traffico per garantire la sicurezza di visitatori e cittadini.

Una ordinanza municipale è stata firmata dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo sabato 14 febbraio, ossia il giorno in cui si svolgerà la tradizionale 'Fiera di San Valentino.'

