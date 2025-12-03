Cgil Padova | La morte sul lavoro di Ponte San Nicolò è l’ennesima tragedia inaccettabile

A Ponte San Nicolò, un operaio di 58 anni è deceduto dopo essere stato travolto dal terreno mentre era impegnato in uno scavo per la posa di condutture. Appena si è diffusa la notizia la Cgil di Padova ha voluto esprimere «il proprio profondo dolore e la più totale amarezza per l'ennesima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

