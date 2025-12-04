La sostituzione etnica nelle scuole italiane | in vent’anni gli studenti stranieri sono aumentati del 281 per cento
Roma, 4 dic – Per meglio comprendere la concretizzazione della sostituzione etnica in Italia, è necessario analizzare l’attuale popolazione scolastica. Il documento dell’Ufficio di statistica, pubblicato dal ministero dell’Istruzione nell’agosto del 2024, documenta che gli studenti stranieri sono passati dai quasi 240mila dell’anno scolastico 2002-2003 ai 915mila del 2022-2023, un aumento del 281 per cento in soli vent’anni. Ciò è avvenuto mentre gli studenti con cittadinanza italiana (italiani e stranieri naturalizzati) passavano da 8,5 milioni a 7,2 milioni con una diminuzione del 15 per cento. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
