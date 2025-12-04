La sostituzione etnica nelle scuole italiane | in vent’anni gli studenti stranieri sono aumentati del 281 per cento

Roma, 4 dic – Per meglio comprendere la concretizzazione della sostituzione etnica in Italia, è necessario analizzare l’attuale popolazione scolastica. Il documento dell’Ufficio di statistica, pubblicato dal ministero dell’Istruzione nell’agosto del 2024, documenta che gli studenti stranieri sono passati dai quasi 240mila dell’anno scolastico 2002-2003 ai 915mila del 2022-2023, un aumento del 281 per cento in soli vent’anni. Ciò è avvenuto mentre gli studenti con cittadinanza italiana (italiani e stranieri naturalizzati) passavano da 8,5 milioni a 7,2 milioni con una diminuzione del 15 per cento. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La sostituzione etnica nelle scuole italiane: in vent’anni, gli studenti stranieri sono aumentati del 281 per cento

Leggi anche questi approfondimenti

Il generale Vannacci ne ha sparata un’altra delle sue. Ma davvero l’Italia corre il rischio di subire questa fantomatica “sostituzione etnica”? - facebook.com Vai su Facebook

Orbán rilancia la teoria del complotto migratoria della Grande sostituzione. Salvini applaude - C’era anche Viktor Orban questo fine settimana a Madrid, a rivendicare la necessità di rendere l’Europa nuovamente grande. Scrive huffingtonpost.it

Lollobrigida inciampa sulla «sostituzione etnica» - Da un convegno organizzato dalla Cisal il titolare della Sovranità alimentare interviene sul tema ... Riporta avvenire.it

La sostituzione etnica esiste: non è un teorema della destra - La prima: Eurostat ha pubblicato alcuni dati sulla crisi della natalità in Europa e il Guardian li ha ripresi, dopodiché il Corriere della Sera li ha ripresi a sua volta, ... Riporta ilgiornale.it

La sostituzione etnica del tifoso - Premessa: posto che il gioco del calcio, inteso come spettacolo seguito nel mondo da miliardi di persone (qualche statistica ne conta 3,5), deve il suo successo al tifoso; e che del calcio il tifo è ... Si legge su ilgiornale.it

“La sostituzione etnica è reale”/ Facci: “Dal 2008 gli immigrati hanno superato il numero di emigrati” - La sostituzione etnica non è un teorema, ma la realtà: a dirlo, secondo il giornalista Filippo Facci, sono i dati degli istituti statistici dal 2008 ad oggi Sulle pagine del quotidiano Il Giornale, il ... Lo riporta ilsussidiario.net

Identità e integrazione, reali antidoti a ogni "sostituzione" - La “grande sostituzione”, la “sostituzione etnica” non è il nostro nemico. Segnala avvenire.it