Docenti tutor e orientatori apre la piattaforma 2025 26 Compenso da 1.500 a 2.725 euro lordo Stato NOTA Ministero

Orizzontescuola.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aperto la piattaforma per i docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 2025/26, con un compenso che varia da 1.500 a 2.725 euro lordo Stato. La nota n. 6548 del 12 dicembre 2025 fornisce le indicazioni sulle risorse e le attività di formazione dedicate a queste figure professionali.

