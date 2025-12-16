Tribunale riconosce a docente precario oltre 5.200 euro per ferie non godute | il Ministero deve dimostrare l’invito formale alla fruizione
La Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto a un docente precario oltre 5.200 euro per ferie non usufruite, imponendo al Ministero di dimostrare l'invito formale alla fruizione. La sentenza n. 1013/2025 rappresenta una importante pronuncia nel settore del lavoro scolastico, confermando i diritti dei docenti a tempo determinato.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto con sentenza n. 10132025 il ricorso di un docente a tempo determinato iscritto al sindacato Anief. L'articolo . Orizzontescuola.it
La Corte di Appello riconosce i diritti di un'insegnante precaria
Aversa, sentenza riconosce a docente precaria il diritto a ferie non godute - Una decisione che potrebbe aprire scenari significativi per migliaia di insegnanti a tempo determinato arriva dal Tribunale di Salerno, che ... pupia.tv
Cosa fare se i 3.000 euro di risarcimento decisi dal giudice non arrivano? Ci si rivolge al Tar: in Veneto il Tribunale regionale dà al Ministero 60 giorni di tempo per ... - Quando un insegnante precario o ex precario vince una causa il risarcimento va attuato nei tempi stabiliti dalla legge e non dopo anni e anni: una volta “decorso del termine dilatorio di 120 giorni da ... orizzontescuola.it
Il Tribunale riconosce i gravi indizi per spaccio di marijuana e hashish, ma dispone la libertà con obbligo di firma. La Procura aveva chiesto una misura più afflittiva - facebook.com facebook
Con la sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, il Tribunale di Bergamo riconosce, per la prima volta in Italia, il diritto al risarcimento del danno morale presunto da un dipendente whistleblower, vittima di ritorsioni ln.run/sentenza-tribu… x.com