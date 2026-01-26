Riconosciuto dal tribunale del lavoro il diritto al risarcimento a un docente precario di religione

Il tribunale del lavoro di Pescara ha stabilito il diritto al risarcimento per un docente precario di Religione Cattolica, riconoscendo l’illegittimità della ripetizione dei contratti a tempo determinato. La decisione evidenzia la tutela dei lavoratori in situazione di precariato e il rispetto delle norme contrattuali nel settore scolastico.

Il tribunale del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso presentato da un docente di Religione Cattolica, riconoscendo l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e il conseguente diritto al risarcimento del danno. Il ricorso, patrocinato dalla Cisl Scuola di Pescara con l’assistenza legale dell’avvocato Marcello Di Iorio, ha portato il giudice a respingere tutte le eccezioni sollevate dall’amministrazione. Come fanno notare dall'organizzazione sindacale, la sentenza rappresenta una delle prime pronunce di questo tipo in Abruzzo e potrebbe costituire un importante precedente per altri docenti precari che si trovano in situazioni analoghe, aprendo la strada a nuovi ricorsi in ambito scolastico.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Docente di religione precario ottiene 66mila euro di risarcimento: il Tribunale condanna il Ministero per abuso di contratti a termine

Leggi anche: Ricostruzione di carriera anche per il servizio da precario, grazie alle diffide un docente mantiene il diritto al riallineamento

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Importante sentenza del Tribunale di Novara, riconosciuto un risarcimento pari a 24 mensilità per abuso di contratti precari; Giustizia mediatica: il Prof. Vittorio Manes sul riconoscimento delle attenuanti generiche nel cd. caso Pifferi; Riconoscimento dello status di rifugiato ad una cittadina europea; Niente carcere per Mattia Missiroli. La decisione del Tribunale del Riesame. Rigettata la richiesta della Procura.

Invalidità civile riconosciuta dal Tribunale di Torre AnnunziataBuongiorno, perché se l'invalidità civile ex art. 3 comma 3 Legge 5/2/1992 n.104 è stata riconosciuta da sentenza Tribunale in oggetto, la Polizia Locale di Torre del Greco (NA) non rilascia il modulo ... corriere.it

Paralizzata dopo il vaccino contro il Covid: indennizzo riconosciuto dal Tribunale di AstiUna cinquantaduenne di Alba è rimasta paralizzata dopo due dosi del vaccino anti Covid. Il Tribunale civile di Asti ha stabilito che la causa è da ricercarsi nella vaccinazione, riconoscendole un ... panorama.it

Il Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente nei confronti di Fabrizio Corona, accogliendo il ricorso presentato da Alfonso Signorini. A firmare l’ordinanza è stato il giudice Roberto Pertile, che ha riconosciuto la fondatezza delle i facebook