La presenza di dj internazionali alla Fashion Week nasce dall’esigenza di creare un’atmosfera coinvolgente durante gli eventi. Al Twiga Milano, in via Turati 29, il locale ha organizzato una programmazione musicale speciale per accompagnare le sfilate e le serate di festa. La musica dal vivo, scelta con cura, attira appassionati e ospiti da tutto il mondo. La settimana di moda si anima con concerti e DJ set che durano fino a lunedì.

Programmazione speciale al Twiga Milano (via Turati 29) in occasione della Fashion Week (iniziata ieri e che si concluderà lunedì). La line-up musicale unisce icone globali e artisti di tendenza: domani sera sarà protagonista Ilario Alicante, tra i dj e produttori italiani più rispettati a livello globale, noto per il suo stile che unisce techno e house lo hanno portato a esibirsi nei club e nei festival più prestigiosi del mondo. Venerdì sera spazio a Gioli & Assia e Leo, duo elettronico italiano affermato a livello internazionale, conosciute per un sound innovativo che unisce musica elettronica e performance live, con esibizioni in festival di rilievo globale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il progetto di Dijana Pavlovi? tra gioielli, rituali e moda circolare, presentato a Fashion Beyond Waste di ZeroW durante la Berlin Fashion WeekDurante la Berlin Fashion Week, ZeroW ha presentato il progetto di Dijana Pavlovi?, un mix di gioielli, rituali e moda circolare.

Leggi anche: Dal 16 gennaio torna la Fashion Week, protagonista: l’uomo

Twiga Milano | Programma Fashion Week

Temi più discussi: Dj internazionali per la Fashion week; Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; l’artista folignate; Jovanotti anima m2o Morning Club e porta Afrojack, Gabry Ponte e Benny Benassi nel tour estivo.

Georgia Mos, la dj e producer di fama internazionale torna con una nuova hit: Pump the Jam in chiave rivisitataLa dj e producer Georgia Mos torna a farci ballare con la sua rivisitazione, in chiave afrohouse, della leggendaria hit Pump the Jam. Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne ... ilmessaggero.it

Adriano Celentano e la passione dei dj per le sue hitQuello de L'emozione non ha voce, appena uscito, è solo l'ultimo caso. Sempre più spesso dj italiani - e internazionali - riprendono brani di Adriano Celentano e li rivisitano a modo loro. Nel caso ... rockol.it

Grazie alla mia cara amica Gabriella Chiarappa ,caporedattore di Fashion Life e collaboratore di testate internazionali, sempre gentile e professionale . - facebook.com facebook