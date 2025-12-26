Dal 16 gennaio torna la Fashion Week protagonista | l’uomo

Dal 16 al 20 gennaio 2026, Milano riaccende i riflettori sulla moda uomo con una nuova edizione della Milano Fashion Week Uomo Autunno Inverno 20262027. Cinque giorni intensi in cui la città diventa un laboratorio creativo a cielo aperto, crocevia di sfilate, presentazioni, installazioni ed eventi lifestyle, in dialogo costante tra tradizione sartoriale e visione contemporanea. In concomitanza con la chiusura di Pitti Uomo, il capoluogo lombardo accoglie buyer, designer, addetti ai lavori e appassionati con 76 appuntamenti distribuiti tra passerelle, showroom e location iconiche. Come ha sottolineato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano, la settimana della moda conferma il ruolo della città come hub internazionale di creatività, know-how e innovazione, proiettandosi già verso l’atmosfera dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

