Dissesti sull' asfalto parte la manutenzione straordinaria | nuova chiusura per il ponte mobile

Dopo i lavori della scorsa settimana, si rendono necessari nuovi interventi per l'infrastruttura ravennate: sarà chiuso per un giorno intero Nuova chiusura in vista per il ponte mobile, dopo i lavori della scorsa settimana. Nella giornata di sabato 28 febbraio sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in via Attilio Monti, nel tratto compreso tra la rotonda Finlandia e la rotonda Belgio, incluso il ponte mobile. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, la strada sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 21. L’intervento riguarderà in particolare la corsia lato mare, dove sono presenti diversi dissesti della pavimentazione, con l’obiettivo di ripristinare adeguate condizioni di percorribilità e migliorare la sicurezza della circolazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

