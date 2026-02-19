Intervento urgente di manutenzione straordinaria | il ponte mobile chiude per un' intera notte

Il ponte mobile sul Canale Candiano chiude per una notte a causa di lavori di manutenzione urgente. Le operazioni sono necessarie per garantire la sicurezza e migliorare la funzionalità della struttura, evitando potenziali rischi futuri. Durante l'intervento, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi, creando qualche disagio ai pendolari. I lavori inizieranno alle 22 e si concluderanno al mattino successivo, quando il ponte sarà riaperto al pubblico. La chiusura temporanea mira a prevenire incidenti e a mantenere l’efficienza della rete stradale locale.

Autorità Portuale: "L'intervento si rende necessario alla luce delle prove di funzionamento svolte periodicamente sul ponte per garantirne la massima sicurezza ed efficienza" Vista la necessità di svolgere interventi inderogabili di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e funzionalità, il ponte mobile sul Canale Candiano resterà chiuso al traffico per un'intera notte. La chiusura sarà dalle 22 di oggi, giovedì, sino alle ore 6 di domani, venerdì. Come spiega l'Autorità Portuale: "L'intervento si rende necessario alla luce delle prove di funzionamento svolte periodicamente sul ponte per garantirne la massima sicurezza ed efficienza".