Google è sotto indagine dell' Ue | nel mirino l' uso dei contenuti degli editori per l' intelligenza artificiale

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google nel mirino dell'Unione europea. È stata avviata un'indagine per valutare se Google abbia violato le norme sulla concorrenza utilizzando contenuti pubblicati online da media e altri editori per addestrare e fornire servizi di intelligenza artificiale senza un adeguato compenso.Indagine. 🔗 Leggi su Today.it

