Google è sotto indagine dell' Ue | nel mirino l' uso dei contenuti degli editori per l' intelligenza artificiale
Google nel mirino dell'Unione europea. È stata avviata un'indagine per valutare se Google abbia violato le norme sulla concorrenza utilizzando contenuti pubblicati online da media e altri editori per addestrare e fornire servizi di intelligenza artificiale senza un adeguato compenso.Indagine. 🔗 Leggi su Today.it
Mercati digitali: Google sotto indagine UE per possibile violazione - Il 13 novembre 2025 la Commissione Europea ha avviato un procedimento per verificare se Google rispetti gli obblighi previsti dal Digital Markets Act (DMA) nel posizionamento dei siti degli editori