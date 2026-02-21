Sequestrata la sede abbandonata dell’Istituto zooprofilattico di Barcellona

La polizia ha sequestrato la vecchia sede dell’Istituto zooprofilattico di Barcellona, situata in via Roma, a causa di problemi di sicurezza. La decisione arriva dopo che sono stati riscontrati rischi di crollo e presenza di materiali pericolosi abbandonati nell’edificio. La struttura, ormai inutilizzata da anni, si trova in uno stato di degrado avanzato. L’area rimane sotto sequestro, in attesa di interventi e verifiche ufficiali.

Indagine sui locali utilizzati per conservazione illecita di carne e tessuti animali, nonostante l'inagibilità dichiarata da anni. La Procura di Barcellona, guidata da Giuseppe Verzera, ha disposto il sequestro preventivo della sede dismessa dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "Adelmo Mirri" di Barcellona. Il provvedimento segue verifiche condotte dai Nas, reparti specializzati dei carabinieri per la tutela della salute e dalla Polizia giudiziaria.L'inchiesta, al momento contro ignoti, ipotizza reati di frode nelle pubbliche forniture e smaltimento illecito di rifiuti. La decisione scaturisce dal sopralluogo del 2 febbraio della direttrice generale Francesca Di Gaudio, che aveva rilevato criticità igienico-sanitarie in locali dichiarati da tempo inagibili, ma apparentemente utilizzati per scopi diversi.