Madre e figlia morte a Campobasso sequestrati alimenti sospetti | analisi affidate all’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo

A Campobasso, madre e figlia sono morte in circostanze ancora da chiarire. Sono stati sequestrati alimenti sospetti, affidando le analisi all’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo. Le autorità indagano sull’accaduto, mentre si attendono i risultati delle verifiche per comprendere eventuali cause e responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra gli inquirenti.

L'Abruzzo al centro delle indagini sulla tragica e misteriosa morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute nei giorni scorsi nel capoluogo molisano. Gli esami sui 19 alimenti sequestrati nell’abitazione delle vittime sono stati affidati all’Istituto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Madre e figlia morte a Campobasso, sequestrati alimenti sospetti: analisi affidate all’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso: 19 alimenti sequestrati, focus su funghi e polenta Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso: «Tossinfezione di natura alimentare». Sequestrati 19 alimenti: ci sono polenta e funghi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi; Madre e figlia morte a Campobasso, si rafforza l'ipotesi di tossinfezione alimentare; Autopsia mamma e figlia intossicate. Nessuna pista esclusa, neanche avvelenamento da parte di terzi. Madre e figlia morte a Campobasso: 19 alimenti sequestrati, focus su funghi e polenta - Sono diversi gli alimenti sequestrati nell’indagine sulla sospetta intossicazione che ha ucciso Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi ... fanpage.it

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita madre e figlia morte, l'autopsia e le cause: dai funghi ai peperoni, tutti gli alimenti sequestrati - Si sono concluse ieri poco prima delle 17 le autopsie sui corpi della quindicenne Sara ... ilmattino.it

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: esclusa l’ipotesi della contaminazione della farina - Non si hanno ancora notizie certe sulle cause che hanno portato alla morte nello scorso weekend della 15enne Sara Di Vita e di sua madre, Antonella Di Ielsi. ilfattoquotidiano.it

Madre e figlia morte avvelenate, cosa nasconde la tavola: rischi, errori, cibi killer e cosa non sottovalutare - facebook.com facebook

Madre e figlia morte intossicate, il procuratore: “Risultati delle autopsie non risolutivi” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.