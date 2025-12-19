Discarica abusiva a Galazzano Via agli interventi di bonifica

Dopo anni di segnalazioni, finalmente sono partiti gli interventi di bonifica nella discarica abusiva di Galazzano, situata in Strada Cardio nella zona industriale. Un passo importante per ripristinare l’area e tutelare l’ambiente, segnando un impegno concreto contro l’abbandono di rifiuti illegali. La bonifica rappresenta un segnale di attenzione e responsabilità verso il territorio e la comunità locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica abusiva a Galazzano. Via agli interventi di bonifica Dopo anni di segnalazioni, nell’area di Strada Cardio, nella zona industriale di Galazzano, è iniziata la bonifica. Un’area da tempo trasformata in un deposito a cielo aperto di veicoli abbandonati, con gravi criticità ambientali, di sicurezza e di decoro urbano. La Protezione Civile nei giorni scorsi con un’ordinanza ha disposto lo sgombero urgente del piazzale da anni occupato da centinaia di veicoli in stato di abbandono e rifiuti. L’area è stata giudicata a rischio per la sicurezza pubblica, in particolare per il pericolo di incendi e le possibili ricadute ambientali. Un provvedimento arrivato dopo il sopralluogo effettuato a inizio dicembre da Protezione Civile, Urat, Upav e Aass, che ha confermato la necessità di un intervento tempestivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Mega-officina auto abusiva trasformata in discarica abusiva di materiali pericolosi Leggi anche: Somma Vesuviana: sequestrata discarica abusiva di rifiuti tessili Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Discarica abusiva a Galazzano. Via agli interventi di bonifica. Discarica abusiva a Galazzano. Via agli interventi di bonifica - Dopo anni di segnalazioni, nell’area di Strada Cardio, nella zona industriale di Galazzano, è iniziata la bonifica. ilrestodelcarlino.it

