Torre in Pietra bonificata la discarica abusiva di via della Muratella

Torre in Pietra ha bonificato la discarica abusiva di via della Muratella, un'area danneggiata da anni di abbandono di rifiuti. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni dei residenti, che hanno portato a un intervento concreto di ripulitura. L’operazione ha coinvolto squadre di operai e mezzi specializzati per rimuovere i materiali depositati illegalmente. Ora, l’area si presenta più sicura e pulita per i cittadini del quartiere.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – "Finalmente, dopo due anni di segnalazioni da parte dei cittadini – che abbiamo raccolto, verificato e riproposto attraverso atti e interventi ufficiali – l'area di via della Muratella è stata bonificata. Si tratta dello spazio antistante gli ex capannoni oggi in disuso dell'Azienda Agricola Orto Sole, nella località di Torre in Pietra, dove nel tempo si era formata una discarica abusiva di proporzioni preoccupanti. Un accumulo di rifiuti che rappresentava non solo un grave danno ambientale, ma anche un rischio igienico-sanitario e un pessimo biglietto da visita per il territorio.