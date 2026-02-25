Diritto di voto alle donne Ferrara celebra l’80esimo anniversario con un doppio appuntamento

Ferrara celebra l’80esimo anniversario del diritto di voto alle donne con due eventi, a causa della ricorrenza storica, dedicati a ricordare il contributo femminile nella scrittura della Costituzione italiana e nella resistenza per i diritti delle donne afgane. I incontri, programmati per venerdì 27, coinvolgono attivisti e studiosi che approfondiscono le battaglie passate e le sfide attuali. La città si prepara a ricordare un passaggio fondamentale nella storia dei diritti civili.

Quest'anno ricorre l'80esimo anniversario dell'ottenimento del diritto di voto da parte delle donne 1946-2026. Il 31 marzo del 1946 infatti è la data in cui le donne a Ferrara votarono per la prima volta alle elezioni amministrative, come elettorato attivo e passivo, e successivamente alle politiche dell'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946. Già dalla Camera dei Deputati è partita una programmazione ricca e articolata che si svolgerà durante tutto l'anno per dare visibilità alle tante azioni concrete che le donne, elette dal 1946 a oggi, hanno promosso nell'ambito della vita pubblica delle comunità locali e nazionali.

«Viva Sanremo!»: Gianna Pratesi a 105 anni sul palco dell’Ariston nell’80esimo anniversario del primo voto alle donne – Il videoGianna Pratesi, 105 anni, ha salito il palco dell’Ariston per celebrare l’80esimo anniversario del primo voto femminile.

Frase choc in consiglio comunale: “Diritto di voto alle donne? Un attacco all'unità familiare”. È polemicaModena 31 gennaio 2026 - Durante un consiglio comunale, il consigliere Costantino Righi Riva ha detto che il diritto di voto alle donne mette in crisi l’unità familiare.

Referendum sulla giustizia, stop del governo al voto dei fuorisede: esclusi 5 milioni di cittadini. Nasce l’iniziativa dal bassoIl governo boccia il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, escludendo circa 5 milioni di cittadini. Le proteste e l’iniziativa dal basso per garantire il diritto di voto. gay.it

Il voto negato alle persone fuori sede: Così ci privano di un nostro dirittoGenova – Il 4 marzo del 2018, giorno delle elezioni che avrebbero portato sulla ribalta di Palazzo Chigi il professore e avvocato Giuseppe Conte, Alberto Spatola era a Torino. «Frequentavo, ... ilsecoloxix.it

APPELLO AL VOTO. Ci si salva solo esercitando i diritti. Se a una cosa doveva servire il film di PAOLA CORTELLESI era sicuramente quella di far riflettere sull’importanza del diritto di voto. Perché come diceva qualcuno “non c’è libertà senza partecipazion - facebook.com facebook