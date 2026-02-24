Viva Sanremo! | Gianna Pratesi a 105 anni sul palco dell’Ariston nell’80esimo anniversario del primo voto alle donne – Il video

Gianna Pratesi, 105 anni, ha salito il palco dell’Ariston per celebrare l’80esimo anniversario del primo voto femminile. La sua presenza si deve al fatto che, nel 1946, partecipò alle prime elezioni democratiche italiane, contribuendo a scrivere una pagina importante della storia. La donna ha condiviso ricordi e emozioni di un’epoca in cui il diritto di voto femminile era ancora una conquista recente. La sua testimonianza arricchisce la celebrazione del festival.

Quando il Festival di Sanremo nasceva, lei aveva già 31 anni e una storia da raccontare: quella del primo voto concesso alle donne, il 2 giugno 1946. Lei, Gianna Pratesi, all’epoca aveva 26 anni e partecipò al referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica Italiana e permise per la prima volta alle donne italiane di votare. Ottant’anni dopo, nel 2026, la sua testimonianza sul palco dell’Ariston è un monito: i diritti che oggi diamo per scontati, sono stati conquistati da una generazione di persone coraggiose. Il voto di Gianna. Nella prima serata del Festival Gianna Pratesi è salita sul palco e ha raccontato il giorno del referendum: Carlo Conti le ha chiesto cosa avesse votato: «Repubblica! Come tutta la mia famiglia», ha risposto la signora, che è stata accompagna da uno dei suoi due figli sul palco del festival della canzone italiana, dove ha anche intonato 24mila baci. 🔗 Leggi su Open.online

