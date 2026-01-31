Frase choc in consiglio comunale | Diritto di voto alle donne? Un attacco all' unità familiare È polemica

Modena 31 gennaio 2026 - Durante un consiglio comunale, il consigliere Costantino Righi Riva ha detto che il diritto di voto alle donne mette in crisi l’unità familiare. Le sue parole hanno scatenato subito reazioni e polemiche in regione. Molti esponenti politici e cittadini si sono detti sconcertati, mentre altri chiedono chiarimenti e una presa di distanza. La discussione si accende nel cuore della politica locale, con la questione che divide le opinioni.

Modena, 31 gennaio 2026 – "Il diritto di voto alle donne è stato un attacco all'unità familiare". L'autore della frase choc è Costantino Righi Riva, consigliere comunale della lista civica per Cambiare Formigine ed ex candidato sindaco del centrodestra nella cittadina del Modenese Le parole pronunciate nel corso di un consiglio comunale hanno fatto nascere una polemica in regione con dibattiti da più parti. In particolare, il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, in un post su Facebook, ha definito quelle del consigliere modenese, "parole gravi". Righi Riva aveva espresso le sue considerazioni durante un'assemblea andata in scena il 29 gennaio scorso: al centro del dibattito una mozione sugli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto alle donne.

