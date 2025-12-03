Prima la comunità evento formativo a Milazzo della Cisl Fp

“Prima la comunità – Riflessioni e strumenti per rafforzare la sanità di prossimità e la partecipazione comunitaria”. Questo il tema dell’evento formativo accreditato Ecm rivolto alle Professioni Sanitarie, Socio-Sanitarie e Assistenti Sociali, e riservato agli iscritti Cisl Fp Messina, che si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it