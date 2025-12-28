Milano, 28 dicembre 2025 – Da un lato, nell’area ex Innocenti di via Rubattino, prende forma la Magnifica Fabbrica (con il Cda del Piermarini che ha approvato all’unanimità la firma del protocollo d’intesa tra il teatro e il Comune per la realizzazione del progetto che riunisce in un’unica sede laboratori e depositi). Dall’altro, negli spazi ex Ansaldo che verranno liberati dagli artigiani del Tempio della Lirica, si disegna il “Rainbow center” e un “Deposito-museo”, per permettere la fruizione del patrimonio artistico custodito nei depositi dei musei civici: il masterplan è pronto. La Scala in via Rubattino . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex Ansaldo liberato dai laboratori della Scala: pronto il masterplan del Rainbow Center dedicato ai diritti Lgbt

Leggi anche: Ex Ansaldo, pronto il masterplan. Rainbow Center per i diritti Lgbt. Magnifica Fabbrica in via Rubattino

Leggi anche: Come si rinnoverà l’ex Ansaldo: in arrivo un Rainbow Center, un orto e un deposito museo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’ex Ansaldo liberato dai laboratori della Scala: pronto il masterplan del Rainbow Center dedicato ai diritti Lgbt - Con il trasloco dei laboratori del teatro in via Rubattino si libereranno nuovi spazi tra via Bergognone e Tortona. ilgiorno.it