Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio | il Festival ricorda una delle figure più amate

Peppe Vessicchio ha ricevuto una lunga standing ovation al Festival di Sanremo 2026, dopo aver diretto l’orchestra. La sua presenza sul palco ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, che ha mostrato riconoscenza per anni di musica e passione. La sua interpretazione ha coinvolto tutti gli spettatori, rendendo quella sera speciale. La scena si è conclusa con un applauso che è durato diversi minuti, lasciando un ricordo indelebile.

I l ricordo di Peppe Vessicchio ha trasformato Sanremo 2026 in un unico, grande applauso. La prima standing ovation dell’Ariston è stata tutta per lui, il Maestro che per decenni è stato il volto e l’anima dell’orchestra. « Ci ha lasciato troppo presto, vogliamo ricordarlo così», ha dichiarato commosso Carlo Conti prima di lanciare un video tributo. Dalle storiche presentazioni di Mike Bongiorno e Pippo Baudo fino alle edizioni più recenti, le immagini hanno ripercorso la carriera di un uomo mite, ironico e immensamente colto. Un omaggio doveroso a uno dei grandi protagonisti del Festival. immagini www. 🔗 Leggi su Iodonna.it

“Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio”, l’omaggio di Sanremo al maestro. In apertura ricordo e applausi per BaudoBeppe Vessicchio dirige l’orchestra, perché il festival ha voluto rendergli omaggio con un’esibizione speciale.

Due delle pagine più amate di Beethoven al Politeama, Francesco Angelico dirige l’Orchestra Sinfonica SicilianaIl concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama il 20 febbraio porta in scena due dei brani più celebri di Beethoven, attirando molti appassionati.

Temi più discussi: Valter Sivilotti a Sanremo dirige l’orchestra per Patty Pravo; Sanremo 2026, tutti i direttori d’orchestra del Festival; Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio, l’omaggio di Sanremo al maestro. In apertura ricordo e applausi per Baudo; Sanremo 2026, ecco tutti i direttori d'orchestra: chi dirige più artisti.

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026Il Maestro Roberto Molinelli torna protagonista al 76° Festival di Sanremo, in programma venerdì 27 febbraio, nella serata dedicata alle cover. Sul palco dell’Ariston, Molinelli dirigerà l’orchestra p ... megamodo.com

La canzone ha raggiunto il quorum per Sanremo… Di Nordio, Gratteri, Di Pietro, ‘Si o no’. Dirige l’orchestra Marco Travaglio, canta Fiorello e i suoi Referendum ...L'attore turco, ospite a La Pennicanza, anticipa la sua presenza al Festival con un ironico parallelismo tra musica e politica ... ilfattoquotidiano.it

Standing ovation all’Ariston per Peppe Vessicchio, omaggiato al Festival di Sanremo in un momento di grande commozione collettiva. Il maestro, direttore d’orchestra e arrangiatore scomparso lo scorso novembre, resta una delle figure più iconiche del Festiv - facebook.com facebook

È il maestro Peppe Vessicchio a guadagnarsi la prima standing ovation dell'Ariston. Il direttore d'orchestra, scomparso nel novembre scorso, è stato omaggiato con diversi filmati in cui i vari conduttori del Festival lo hanno presentato nel corso degli anni. #sanr x.com