Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio l’omaggio di Sanremo al maestro In apertura ricordo e applausi per Baudo

Beppe Vessicchio dirige l’orchestra, perché il festival ha voluto rendergli omaggio con un’esibizione speciale. La scelta nasce dalla lunga carriera del maestro, che ha accompagnato numerosi artisti sul palco. Durante l’apertura, il pubblico ha applaudito con entusiasmo, mentre si ricordava anche la figura di un noto conduttore scomparso di recente. La serata si apre con un’atmosfera di rispetto e riconoscimento, pronta a svelare nuove esibizioni.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Buio in sala. Silenzio. Poi una voce che non ha bisogno di presentazioni: “Benvenuti al Festival di Sanremo”. È la voce di Pippo Baudo, ed è come se il tempo si fosse fermato un secondo prima di ricominciare. Il jingle: “Perché Sanremo è Sanremo”, fa il resto. La 76ª edizione parte così, con un colpo al cuore studiato ma sincero. “È il primo Festival senza di lui, era doveroso iniziare con un omaggio”, dice Carlo Conti. In platea ci sono i figli Tiziana e Alessandro, e Dina, storica assistente. Baudo se n’è andato il 16 agosto 2025, a 89 anni. Eppure, in quell’istante, sembra ancora il padrone di casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Beppe Vessicchio riceve una standing ovation a Sanremo 2026 dopo un omaggio musicale, perché il suo contributo ha segnato profondamente il Festival.

