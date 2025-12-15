Strade degradate Fratelli d' Italia | A Cattolica alcune vie dimenticate viene ignorato il problema

Laura Casonato, coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a Cattolica, denuncia lo stato di degrado di alcune vie della città, tra cui via Salvatore Allende, via Luciona e Largo della Pace. L'articolo evidenzia come le infrastrutture siano lasciate in stato di abbandono, suscitando preoccupazione tra i cittadini e richiedendo interventi immediati.

La coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a Cattolica, Laura Casonato, non abbassa la guardia e torna, ancora una volta, a denunciare lo stato di degrado in cui versano le infrastrutture cittadine, con particolare riferimento a via Salvatore Allende angolo via Luciona e Largo della Pace, via.