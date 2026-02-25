‘Diego non ti lascerò mai’ | il cane che ha inseguito l’ambulanza per non separarsi dal suo padrone
Diego ha inseguì un'ambulanza per non lasciare il suo padrone, attirando l’attenzione di tutti. La causa dell’episodio è stata la forte lealtà del cane, che non ha voluto abbandonare chi aveva accanto per anni. L’episodio si è verificato a San Marzano sul Sarno, dove il cane ha corso dietro al veicolo fino a raggiungerlo, dimostrando un affetto profondo e senza limiti. La scena ha commosso gli abitanti del paese e ha fatto il giro dei social.
La commovente vicenda di San Marzano sul Sarno. È una storia da libro Cuore, quella che arriva dall’ Agro Nocerino Sarnese, tra fedeltà e amore incondizionato. Protagonista indiscusso è Diego, un cane dal cuore immenso, e il suo padrone, un uomo senza fissa dimora. L’episodio ha avuto inizio a San Marzano sul Sarno (Salerno), dove Diego vive con il suo compagno umano. Il padrone, a causa di una frattura al femore, viene soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Ma Diego non accetta l’idea di separarsi: scatta immediatamente dietro al mezzo di soccorso, correndo per chilometri sulle strade dell’ Agro Nocerino Sarnese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
