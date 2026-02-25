‘Diego non ti lascerò mai’ | il cane che ha inseguito l’ambulanza per non separarsi dal suo padrone

Diego ha inseguì un'ambulanza per non lasciare il suo padrone, attirando l’attenzione di tutti. La causa dell’episodio è stata la forte lealtà del cane, che non ha voluto abbandonare chi aveva accanto per anni. L’episodio si è verificato a San Marzano sul Sarno, dove il cane ha corso dietro al veicolo fino a raggiungerlo, dimostrando un affetto profondo e senza limiti. La scena ha commosso gli abitanti del paese e ha fatto il giro dei social.

© Notizieaudaci.it - ‘Diego non ti lascerò mai’: il cane che ha inseguito l’ambulanza per non separarsi dal suo padrone