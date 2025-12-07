Vive in situazione di disagio e povertà deve separarsi dal suo amato cane

Camaiore (Lucca), 7 dicembre 2025 – Ogni giorno si incammina a piedi in collina per raggiungere il suo cane che non può abitare con lui: qualche chilometro in salita per portarlo fuori e farsi compagnia. Poi i due si salutano tristemente ed ognuno torna al suo rifugio di accoglienza. In molti casi, ad esempio quelli di co-housing in cui più persone condividono uno spazio di emergenza abitativa, gli animali non sono ammessi per varie ragioni igieniche, di custodia e via dicendo. Questa è la storia di Birillo, un bel meticcio di 4 anni, e del suo padrone di 70 anni che si e’ ritrovato, ad un certo punto della vita, solo e senza mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

