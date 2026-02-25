Dibattito a Treviso | esperti svelano i pro e contro del referendum

Il confronto che potrebbe cambiare il voto: i volti e le storie dietro il Sì e il No La Sala Coletti dei Musei Civici Santa Caterina di Treviso si prepara a diventare il palcoscenico di un dibattito che potrebbe influenzare le scelte di molti cittadini. Venerdì 27 febbraio, a partire dalle 18.00, si affronteranno le ragioni del Sì e del No al referendum sulla giustizia. Un appuntamento che promette di andare oltre le semplici dichiarazioni politiche, grazie alla presenza di esperti del settore. Tra i sostenitori del Sì, Stefano Esposito, già senatore, porterà la sua esperienza istituzionale e il suo impegno nel Comitato Giustizia Sì.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

