Tennis femminile | Dibattito sui cinque set ?wi?tek valuta pro e contro e solleva dubbi sulla qualità del gioco

La proposta di far giocare i quarti di finale degli Slam femminili al meglio dei cinque set ha diviso le giocatrici e gli appassionati. Craig Tiley, direttore del torneo australiano, ha pensato di cambiare le regole, ma molte sono le opinioni contrarie. Alcune giocatrici temono che aumenti la fatica e possa ridurre la qualità del gioco, mentre altri sono più aperte alle novità. Per ora, la decisione non è ancora stata presa e il dibattito continua.

La proposta del direttore del torneo australiano Craig Tiley di introdurre la formula del match al meglio dei cinque set nel circuito femminile, a partire dai quarti di finale degli Slam, ha scatenato un acceso dibattito tra le protagoniste. Iga?wi?tek, Coco Gauff e Amanda Anisimova hanno espresso posizioni diverse, sollevando dubbi sulla sostenibilità fisica e sulla reale necessità di un cambiamento così radicale nel tennis femminile. La discussione è emersa a pochi giorni dalla conclusione dell’Australian Open 2026, alimentando un confronto che potrebbe ridefinire le regole del gioco. L’idea, lanciata da Tiley dopo la conclusione dell’Happy Slam, mirava a incrementare lo spettacolo e a rendere il tennis femminile più avvincente per il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

