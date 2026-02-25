Dibattito a Messina | magistrati e avvocati svelano il futuro

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) ha scelto Palazzo Zanca di Messina come arena per un confronto cruciale sul referendum di marzo riguardante la riforma dell’ordinamento della magistratura. L’incontro, intitolato La riforma dell’ordinamento della magistratura. Profili pratico attuativi, ha riunito sostenitori del Sì e del No in un dibattito che va ben oltre i confini locali, toccando questioni fondamentali per il futuro della giustizia italiana. L’avvocato Enza Bontempo, presidente di Aiga Messina, ha sottolineato come l’associazione, pur avendo una maggioranza di iscritti favorevole al Sì, abbia scelto una posizione neutrale per garantire un confronto equilibrato. Tra i partecipanti figurano il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina Paolo Vermiglio, il consigliere di Aiga Francesco Mazzù, il presidente dell’associazione magistrati di Messina Andrea La Spada, il sostituto procuratore di Palmi Federico Moleti, il professore Luigi D’Andrea, ordinario di diritto costituzionale, e il legale Alberto Gullino per la Camera Penale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

