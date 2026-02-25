Di Pietro smaschera le toghe | A fermarci furono i magistrati non la politica

L'ex pm, nel corso del programma di Raitre ReStart, replica a distanza anche al suo ex collega Gherardo Colombo sostenendo che Mani Pulite e ‘l’inchiesta madre’ Mafia-Appalti furono fermate dalla magistratura stessa Scontro a distanza tra ex pm del pool Mani Pulite. Antonio Di Pietro, nel corso del programma di Raitre ReStart condotto da Annalisa Bruchi, rispondendo ad Alfonso Sabella, giudice al tribunale di Roma schierato col fronte del No, replica a distanza anche al suo ex collega Gherardo Colombo, una “persona che - dice - stimo e ammiro”. Colombo, infatti, intervistato da Repubblica, oggi ha sostenuto che con l’Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma Nordio il pool di Mani Pulite sarebbe stato fermato prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

