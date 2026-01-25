È una vergogna la correntocrazia Tivelli smaschera le toghe

A meno di due mesi dal referendum sulla separazione delle carriere in Giustizia, i sostenitori di entrambe le posizioni intensificano le loro iniziative. Mentre il dibattito si concentra sulle proposte di riforma, cresce l’attenzione pubblica verso le implicazioni di questa importante scelta, che potrebbe influire sul funzionamento del sistema giudiziario e sulla percezione della sua imparzialità.

Mancano meno di due mesi al referendum sulla Giustizia per la separazione delle carriere e i due fronti, quello del "no" e quello del "sì" sono in piena campagna per portare le proprie ragioni agli elettori. Tra chi si schiera con il "sì" c'è anche Luigi Tivelli, giurista e politologo, nonché editorialista de il Giornale, che è stato intervistato dal comitato dei "cittadini per il sì" sulla sua scelta. " Voterò indubbiamente sì perché è una vergogna la correntocrazia che c'è nella magistratura che, sostanzialmente, con l'Anm si presenta come casta e corporazione insieme con tante sottocaste fatte dalle correnti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

«Al Csm vige la correntocrazia. Nel fronte del No teorie creative e complottiste». Parla Stefano CeccantiStefano Ceccanti, professore di diritto pubblico e politico italiano, analizza il contesto interno del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), evidenziando come prevalga una cultura della corrente.

“Non doveva vincere lei”. Ballando con le stelle shock, le voci su Andrea Delogu. “Una vergogna”La finale di Ballando con le stelle si è conclusa con un risultato inatteso, suscitando sorpresa tra il pubblico e discussioni sui social.

