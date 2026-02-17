Non furono Mussolini e il fascismo a unificare le carriere dei magistrati | è una paradossale bufala storica

Nel dibattito sulla riforma Meloni-Nordio e sul referendum sulla Giustizia circola un falso: l'unità di giudici e PM sarebbe un’eredità del regime di Mussolini. La verità è opposta e la dimostriamo con fonti verificabili da chiunque: l’eredità del fascismo è il desiderio di controllo politico sulla giustizia. Ed è proprio questo che la Costituzione antifascista ha rifiutato. Almeno per ora.🔗 Leggi su Fanpage.it

Caio Mussolini arriva a Benevento per presentare il suo nuovo libro “Mussolini e il fascismo”.

Le carriere dei magistrati sono state separate dal 1990 per favorire una gestione più strutturata e specializzata della giustizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anpi : Il fascismo privò gli italiani di ogni libertà e portò il Paese alla catastrofe. Non esiste nessuna altra storia.; 10 febbraio, Giorno del Ricordo: un ricordo a senso unico, un ricordo smemorato; Foibe e Giorno del Ricordo: la storia e la memoria di ciò che accadde; Avellino. Mussolini e il Fascismo, presentato il libro. Partecipazione e cornice antifascista di Pace e Disarmo.

Non furono Mussolini e il fascismo a unificare le carriere dei magistrati: è una paradossale bufala storicaNel dibattito sulla riforma Meloni-Nordio e sul referendum sulla Giustizia circola un falso: l'unità di giudici e PM sarebbe un’eredità del regime ... fanpage.it

Anpi su libro Mussolini: fascismo porto alla catastrofe, non esiste altra storiaL'associazione partigiani torna sulla presentazione dle volume che si è tenuta in città ... msn.com

UCCISO A 13 ANNI PER AVER SCRITTO 'ABBASSO MUSSOLINI' . Che crimine aveva compiuto Miroslav (Mirko) Brezavšcek per meritarsi di morire a tredici anni Era sloveno, figlio di un insegnante, August Brezavšcek - presto ‘trasferito’ forzatamente (nel 19 facebook