Non furono Mussolini e il fascismo a unificare le carriere dei magistrati | è una paradossale bufala storica
Il nome Mussolini viene associato erroneamente all’unificazione delle carriere dei magistrati, ma in realtà questa convinzione è una bufala storica. La causa di questa confusione risiede nel modo in cui si interpreta la storia, senza considerare le vere origini delle riforme giudiziarie. Un esempio concreto è che la legge che ha regolato la carriera dei magistrati risale agli anni ‘40, molto dopo la caduta del fascismo, e non ha nulla a che fare con il regime di Mussolini.
Nel dibattito sulla riforma Meloni-Nordio e sul referendum sulla Giustizia circola un falso: l'unità di giudici e PM sarebbe un’eredità del regime di Mussolini. La verità è opposta e la dimostriamo con fonti verificabili da chiunque: l’eredità del fascismo è il desiderio di controllo politico sulla giustizia. Ed è proprio questo che la Costituzione antifascista ha rifiutato. Almeno per ora.🔗 Leggi su Fanpage.it
Caio Mussolini a Benevento per presentare il libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia”
Caio Mussolini arriva a Benevento per presentare il suo nuovo libro “Mussolini e il fascismo”.
Perché le carriere dei magistrati andavano già separate dal 1990
Le carriere dei magistrati sono state separate dal 1990 per favorire una gestione più strutturata e specializzata della giustizia.
Il FASCISMO ha fatto COSE BUONE | La previdenza sociale
