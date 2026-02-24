Sanremo LDA e Aka7even tra futuro e passato L’intervista esclusiva

LDA e Aka7even sono protagonisti di un'intervista a 361 Magazine, nata dal loro incontro durante un laboratorio televisivo. La loro presenza a Sanremo, con un passato comune e un futuro ancora da scrivere, mostra come due giovani artisti abbiano scelto di confrontarsi sotto i riflettori della musica italiana. La loro collaborazione riflette le nuove sfide e le speranze di una generazione che cerca di affermarsi nel panorama musicale. La conversazione si concentra sui progetti in corso e le aspirazioni future.

Sanremo come rito di passaggio, LDA e Aka7even incontrano 361 Magazine. L’intervista esclusiva. Quando due traiettorie nate nello stesso laboratorio televisivo si ritrovano sotto le luci più iconiche della musica italiana, non è solo una coincidenza di calendario: è un cortocircuito generazionale. LDA e Aka7even per la prima volta insieme al Festival di Sanremo non è semplicemente una partecipazione condivisa. È una dichiarazione. Leggi anche Sanremo, il retroscena che nessuno aveva raccontato. Cosa è emerso Luca D’Alessio e Luca Marzano hanno risposto alle domande di 361 magazine affermando: “poesie clandestine uscirà il 6 marzo il nostro brano a Sanremo darà anche il nome al nuovo album. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Da Sanremo al Centro Commerciale Campania arrivano LDA e AKA7evenLDA e AKA7even arrivano al Centro Commerciale Campania per incontrare i fan e firmare copie del nuovo album, Poesie Clandestine.

LDA e Aka7even, Poesie clandestine, testo del brano in gara a Sanremo 2026LDA e Aka7even partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il loro brano

