Baby-gang, criminalità diffusa nelle nostre città, il fenomeno dei "maranza", italiani di seconda generazione figli di immigrati spesso nordafricani o arabi divenuti protagonisti nelle nostre periferie di illeciti e spaccio. Difficile non mettere insieme questi elementi evidenziandono i legami con l'integrazione mancata e l'immigrazione incontrollata promosse dalle politiche di centrosinistra, ma tant'è. Concita De Gregorio ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca ha una singolare teoria a riguardo. "Non vedo questo problema legato agli immigrati irregolari, mi sembra una forma di propaganda questa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La curiosa teoria di Concita De Gregorio: il problema sono i giovani non i migranti...