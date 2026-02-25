Despar raddoppia gli aiuti a Niscemi | cibo fresco per sfollati

Despar Sicilia e Despar Italia sostengono Niscemi dopo la frana. Despar Sicilia e Despar Italia hanno rinnovato il loro sostegno alla comunità di Niscemi, colpita da una grave frana che ha causato sfollamenti e disagi. La nuova donazione, annunciata oggi, include prodotti freschi di macelleria e ortaggi per le cucine da campo che assistono sfollati e volontari. L’iniziativa, coordinata dal Gruppo Alfa di Protezione Civile Regione Siciliana, rappresenta un ulteriore segno di solidarietà concreta verso il territorio. La frana ha provocato danni significativi, costringendo diverse famiglie a lasciare le proprie case. Despar Sicilia, in collaborazione con Despar Italia, ha già fornito un primo carico di beni di prima necessità. Ora, con questa seconda donazione, l’azienda continua a rispondere alle esigenze urgenti della popolazione, garantendo pasti completi e di qualità grazie a prodotti prelevati dal punto vendita Interspar Le Dune di Ragusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

