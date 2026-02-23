Mattarella a Niscemi | 1500 sfollati 78 aiuti e una speranza

Il presidente ha visitato Niscemi dopo che le forti piogge di gennaio hanno causato crolli e allagamenti, lasciando oltre 1.500 persone senza casa. Durante l’arrivo, ha incontrato alcuni sfollati e distribuito aiuti di emergenza. La visita ha anche portato un messaggio di solidarietà e speranza ai residenti, ancora alle prese con i danni e le difficoltà. La gente si aspetta interventi concreti per ricostruire e riprendere la propria vita.

Il presidente della, Sergio Mattarella, ha compiuto oggi una visita lampo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per esprimere la vicinanza dello Stato alla comunità colpita dai gravi movimenti franosi di gennaio. La visita include un sopralluogo nella zona rossa, un incontro con le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile, e un dialogo con gli studenti sfollati. Mattarella è arrivato in elicottero per sorvolare l'area interessata dalla frana, che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni e costretto allo sgombero di circa 1500 persone. Dopo il sopralluogo aereo, il presidente ha incontrato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati nell'emergenza.