La Schedina | Mercoledì di coppe e campionati | riflettori su Bayern e derby basco

Mercoledì 11 febbraio 2026, il calcio europeo si anima con diverse partite importanti. In Germania, il Bayern Monaco affronta una sfida decisiva in coppa, mentre in Spagna i riflettori sono puntati sul derby basco. Intanto, in Italia, si gioca il turno infrasettimanale di Serie B e in Premier League ci sono recuperi importanti. La giornata si preannuncia intensa e piena di emozioni.

Mercoledì 11 febbraio 2026, il panorama calcistico europeo si divide tra la tensione del turno infrasettimanale di Serie B, i recuperi strategici in Premier League e le grandi sfide a eliminazione diretta in Germania e Spagna. Una serata che promette di essere un crocevia fondamentale per le gerarchie stagionali, mettendo a confronto la solidità delle corazzate continentali con l’imprevedibilità dei derby regionali. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 11022026 20:00 ITALIA: Serie B Empoli – Juve Stabia Combo 1X + Multigol 1 – 5 11022026 20:00 ITALIA: Serie B Bari – Spezia Segna Gol squadra casa 11022026 20:30 INGHILTERRA: Premier League Crystal Palace – Burnley Combo 1X + Over 1,5 11022026 20:30 INGHILTERRA: Premier League Manchester City – Fulham 1 + Over 1,5 11022026 20:45 GERMANIA: DFB POKAL Bayern Monaco – Lipsia 1 + Goal 11022026 21:00 SPAGNA: Coppa del Re Athletic Club Bilbao – Real Sociedad Multigol 1 – 3 casa + 0 – 2 ospite In Italia, il focus è sulla cadetta, dove l’ Empoli ospita la Juve Stabia al Castellani. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - La Schedina | Mercoledì di coppe e campionati: riflettori su Bayern e derby basco Approfondimenti su Bayern Derby Alaves-Real Sociedad (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby basco per decidere una semifinalista Questa sera alle 21:00 si gioca il derby basco tra Alaves e Real Sociedad, una sfida decisiva per la semifinale della Copa del Rey. La Schedina | Coppe Nazionali: notte decisiva tra Atalanta-Juve e Betis-Atlético Una notte intensa quella di giovedì 5 febbraio, con due grandi sfide che decidono il destino delle squadre coinvolte. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bayern Derby Argomenti discussi: Pronostici andata Playoff Champions League 17-18 febbraio 2026; SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 7 febbraio; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 febbraio 2026: i numeri vincenti, montepremi record; Estrazioni MillionDAY ed EXTRA del 4/2/2026. Schedina mercoledì calcio estero: coppe nazionali nel menu, occhio al Paris FC di ImmobileSchedina mercoledi del calcio estero con la Coppa di Francia, la Coppa di Germania e la semifinale di Coppa di lega inglese nel nostro menù ... assopoker.com Pronostico, Schedina Mercoledì: poker di match per gli ultimi 90 minuti in Champions League a 12.61La Schedina Mercoledì 28 Gennaio ci porta sull'ultima giornata della fase campionato di Champions League: pronostici e quote. assopoker.com LA TOMBOLA DELL’AMORE Durante la Settimana dell’Amore accendiamo la serata con un evento speciale: la tombola come una volta ma decisamente più piccante Mercoledì 11 febbraio | Ore 19:30 Schedine di carta, premi romantici, ironici e un facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.