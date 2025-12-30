Catania tra le province con più imprese avviate e chiusure nel 2025 | il saldo complessivo resta positivo
Nel 2025, Catania si distingue tra le province italiane per il numero di imprese avviate e chiuse, mantenendo comunque un saldo positivo complessivo. I dati, aggiornati al 19 dicembre e ancora non definitivi, indicano un andamento imprenditoriale in controtendenza rispetto all’anno precedente. Questo andamento riflette la vitalità del sistema economico siciliano e la capacità di adattamento delle imprese locali in un contesto di cambiamenti.
Il sistema imprenditoriale siciliano chiude il 2025 (dati aggiornati al 19 dicembre e quindi non ancora consolidati) con un bilancio in netta controtendenza con l’anno precedente, ovvero con un saldo nettamente positivo. Nell’arco dell’anno si è registrato un aumento complessivo di oltre 4.300. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
