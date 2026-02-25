Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato | Rider pagati fino al 90% meno della soglia di povertà

La scure della Procura di Milano si abbatte nuovamente sul mondo delle piattaforme di consegna a domicilio. Dopo il provvedimento contro Glovo della scorsa settimana, il pm Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza per Deliveroo Italy srl. L’accusa, pesantissima, è quella di caporalato: la società avrebbe sfruttato sistematicamente migliaia di rider, approfittando del loro stato di bisogno e corrispondendo retribuzioni che, in alcuni casi, risultavano inferiori fino al 90% rispetto alla soglia di povertà e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Un sistema di sfruttamento su scala nazionale. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, scatta una fotografia inquietante sulla gestione dei lavoratori del colosso del delivery. Sono coinvolti circa 3.000 rider a Milano e oltre 20.000 su tutto il territorio nazionale. Secondo il magistrato, le somme versate ai fattorini violano l’articolo 36 della Costituzione, non essendo sufficienti a garantire una «esistenza libera e dignitosa». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Caporalato rider, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: "Paghe inferiori al 90% rispetto a soglia di povertà"

Leggi anche: Deliveroo, controllo giudiziario per caporalato su migliaia di rider. «Retribuzione inferiore fino al 90% rispetto alla soglia di povertà»

Temi più discussi: Glovo, schiavisti in perdita; Caso Rider, Glovo replica: Il compenso è equo. E dal Tribunale di Milano nessun ordine per assumere 40mila persone; Riders: ancora una volta deve intervenire la magistraura; Glovo dovrà introdurre un algoritmo e regolarizzare 40 mila rider.

