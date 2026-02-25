Degrado centro storico in via Padre Caprara

Buongiorno, scrivo la seguente segnalazione dopo aver già fatto la stessa cosa al comune di Arezzo senza ricevere alcuna risposta. Segnalo lo stato di degrado della strada via Padre Caprara, in pieno centro storico alle spalle della basilica di San Domenico, dove, come da foto in allegato, potete vedere lo stato in cui si trova il manto stradale e la pericolosità che ne può derivare. Inoltre vorrei sottolineare come i presunti "lavori in corso" presenti ormai da qualche anno, in realtà non sia ben chiaro per quale motivo sono presenti, dal momento che non si è mai visto alcun operatore lavorarci. Questo oltre a dare un'immagine di abbandono della zona, risulta anche essere svantaggioso per i residenti che non possono usufruire di vari posti auto riservati Ztl, poiché occupati da tale cantiere. Ringraziando per l'attenzione rivolta, spero di trovare supporto nell'evidenziare tali criticità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Degrado e accampamento in centro storico: “Non è una bella immagineMercoledì mattina, in una piazzetta tra via Por Santa Maria e il Ponte Vecchio, due persone con un cane allestiscono un accampamento di fortuna.

Via Padre Caprara ostaggio dell’inerziaVia Padre Caprara continua a rimanere in condizioni di incertezza, a quasi tre anni dal sopralluogo dei Vigili del fuoco del 28 febbraio 2023, che aveva evidenziato un cedimento del manto stradale.

Temi più discussi: Frosinone. Abbandono e degrado: emergenza centro storico - Foto 1 di 1; Sicurezza: il 25 febbraio tavolo in prefettura sulla zona a vigilanza rafforzata; Sicurezza e degrado in centro storico, la Prefettura convoca il tavolo operativo per il 25 febbraio; Stato di degrado urbano nel centro storico di Bari. L’appello delle associazioni.

Stato di degrado urbano nel centro storico di Bari. L’appello delle associazioniDegrado urbano a Bari Vecchia. A lanciare ancora una volta il grido d'allarme sono le associazioni del centro storico del capoluogo ... trmtv.it

Abbandono e degrado: emergenza centro storicoUrla e schiamazzi in piena notte, pallonate alle finestre e motorini motorini smarmittati contromano. Petizione dei cittadini per chiedere sicurezza. Schietroma: «Quelle 110 firme meritano attenzion ... ciociariaoggi.it