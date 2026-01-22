Via Padre Caprara ostaggio dell’inerzia

Via Padre Caprara continua a rimanere in condizioni di incertezza, a quasi tre anni dal sopralluogo dei Vigili del fuoco del 28 febbraio 2023, che aveva evidenziato un cedimento del manto stradale. Nonostante i tempi trascorsi, la situazione non ha subito miglioramenti, lasciando ancora irrisolto il problema di stabilità della strada.

A quasi tre anni dal sopralluogo dei Vigili del fuoco, effettuato il 28 febbraio 2023 in via Padre Caprara, che aveva accertato un cedimento del manto stradale, la situazione resta immutata. Nessun intervento di ripristino è stato avviato e l’area è ancora oggi transennata, con barriere in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Le opposizioni: "Centro comunale raccolta a Borgo Nuovo a rischio per l'inerzia dell'Amministrazione"Il progetto del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Borgo Nuovo, finanziato con risorse esterne, rischia di essere definanziato a causa dei ritardi e dell’inerzia dell’Amministrazione comunale.

Lieve recupero idrico negli invasi, ma l'agricoltura non è fuori pericolo: "Acqua troppo a lungo vittima dell'inerzia politica"L’inizio dell’anno mostra un lieve recupero negli invasi, ma la situazione idrica rimane preoccupante per l’agricoltura.

